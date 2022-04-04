В Нижнеломовском районе арестован мужчина, который пытался скрыть совершенное убийство Криминал

Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Нижнеломовский района Пензенской области 1979 года рождения, обвиняемого в совершении убийства приятеля.

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«По данным следствия, вечером 26 марта 2022 года в городе Нижнем Ломове обвиняемый в своей квартире распивал спиртное в компании двух знакомых. В процессе общения между злоумышленником и его приятелем возник конфликт, в ходе которого, со слов обвиняемого, потерпевший начал его оскорблять. Мужчина попытался уйти из квартиры, но злоумышленник догнал его около двери и нанес ему несколько ударов ножом в область шеи. Второй знакомый в этот момент спал в комнате», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что мужчина скончался на месте происшествия от массивной кровопотери.

«После совершения убийства злоумышленник лег спать. Проснувшись через некоторое время, он решил избавиться от тела погибшего, для чего расчленил его, затем разбудил знакомого и попросил его помочь вынести тело из квартиры. В результате погибшего они спустили в подвал, где обвиняемый прикопал его. На следующий день мужчина рассказал о совершенном убийстве еще двум приятелям, пришедшим в гости, один из них сообщил об этом в полицию», — сказано в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что обвиняемый свою вину признал, в настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.