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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины при выполнении строительных работ

14:38 | 05.04.2022 | Криминал

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Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту смерти 29-летнего мужчины при выполнении строительных работ.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины при выполнении строительных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 29 марта 2022 года мужчина 1993 года рождения, фактически выполнявший обязанности плотника-бетонщика при осуществлении монолитных работ на одном из строительных объектов в микрорайоне Арбеково, упал с высоты 13 этажа строящегося здания. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника строительной организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавляется в тексте.

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