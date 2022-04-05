В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины при выполнении строительных работ Криминал

Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту смерти 29-летнего мужчины при выполнении строительных работ.

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«По данным следствия, днем 29 марта 2022 года мужчина 1993 года рождения, фактически выполнявший обязанности плотника-бетонщика при осуществлении монолитных работ на одном из строительных объектов в микрорайоне Арбеково, упал с высоты 13 этажа строящегося здания. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника строительной организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавляется в тексте.