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Житель Шемышейского района арестован за покушение на убийство мужчины

16:29 | 05.04.2022 | Криминал

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Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. 52-летний житель Шемышейского района Пензенской области, обвиняемый в покушении на убийство мужчины, по решению суда заключен под стражу.

Житель Шемышейского района арестован за покушение на убийство мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 27 марта 2022 года в селе Старое Захаркино Шемышейского района в гости к обвиняемому и его сожительнице пришел односельчанин. Вместе они начали употреблять спиртное. Потерпевший остался у них ночевать. Утром того же дня между гостем и хозяином дома произошел конфликт на почве того, что потерпевший начал оказывать знаки внимания сожительнице обвиняемого. Разозлившись, последний схватил нож и нанес им не менее семи ударов по телу и шее потерпевшего. После причинения телесных повреждений вся компания легла спать. Лишь через несколько часов злоумышленник вызвал бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В пресс-релизе указано также, что обвиняемый свою вину признал, в настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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