В Пензе вступил в силу приговор по делу о хищении денег пайщиков кооператива «Стабильный доход» Криминал

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Приговор по делу о хищении денег пайщиков кредитного потребительского кооператива «Стабильный доход», в соответствии с которым 36-летний житель Тульской области признан судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что в конце 2018 года мужчина узнал, что его знакомый, возглавлявший созданный им и зарегистрированный на территории Новомосковска Тульской области кредитный потребительский кооператив (КПК «Стабильный доход»), намеревается прекратить его деятельность в связи с нерентабельностью. В целях незаконного обогащения злоумышленник решил переоформить кооператив на себя или доверенных лиц и похитить деньги пайщиков», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на основании поданных мужчиной в налоговые органы документов 22 января 2019 года в ЕГРЮЛ были внесены изменения, в соответствии с которыми руководителем кооператива стала его супруга, не осведомленная о преступных намерениях.

«КПК «Стабильный доход» на тот момент уже имел сформированный предыдущим руководителем штат сотрудников, арендованный на улице Кирова города Пензы офис, клиентскую базу — пайщиков», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в период с 22 января 2019 года по 1 мая 2020 года злоумышленник привлек в качестве взносов денежные средства 32 пайщиков на сумму более 9,3 млн. рублей, которые похитил и распорядился ими по своему усмотрению; в результате коммерческой организации был причинен ущерб в крупном размере.

Из пресс-релиза следует, что Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по данному уголовному делу 12 ноября 2021 года.

«Судом [были] удовлетворены полностью или частично гражданские иски 22 потерпевших к подсудимому на сумму более 8,1 млн. рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков обращено взыскание на арестованное в рамках уголовного дела имущество: принадлежащий супруге осужденного автомобиль марки «Opel Astra» и принадлежащий осужденному автомобиль «Lada-212140», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что в ходе расследования и рассмотрения дела мужчина возместил потерпевшим около 1 млн. рублей.

«Адвокат осужденного подал на приговор апелляционную жалобу, в которой оспаривал чрезмерную суровость назначенного судом наказания. Об отмене приговора просил также представитель одного из потерпевших, указывая на необходимость направлении уголовного дела для производства дополнительного расследования с целью установления фактическими обстоятельств происшедшего. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу защитника осужденного и представителя потерпевшего — без удовлетворения», — сказано в сообщении.