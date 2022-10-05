23:33:25 Понедельник, 10 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение товара из магазина на сумму более 1 тыс. рублей

10:41 | 05.10.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 5 октября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жительнице Пензы 2000 года рождения за хищение товара из продуктового магазина на сумму более 1 тыс. рублей.

Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение товара из магазина на сумму более 1 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сотрудники полиции установили, что ранее данная гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности и была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

В пресс-релизе указано, что злоумышленница дала признательные показания.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом В Пензе мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы
Полицейские разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в Лунинском районе В Пензенской области за сутки подтверждено 323 случая заражения коронавирусом
Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет в Пензенской области 10 октября В Пензе женщина по совету «сотрудника банка» оформила несколько кредитов и перевела более 3 млн. рублей на неизвестные номера и счета
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама