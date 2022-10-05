Жительница Заречного после общения с «сотрудником банка» лишилась более 278 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 октября 2022. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1949 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя и списать накопления, лишилась более 278 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе общения звонивший предложил женщине самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере более 278 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».