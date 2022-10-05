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В Пензенской области возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации

16:42 | 05.10.2022 | Криминал

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Пенза, 5 октября 2022. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении жителя Пензенского района уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

В Пензенской области возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 23 сентября 2022 года мужчина 1990 года рождения, состоящий на воинском учете, был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией. Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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