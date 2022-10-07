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В Пензенской области прокуратура отменила постановление о возбуждении дела об уклонении от призыва в рамках частичной мобилизации

15:41 | 07.10.2022 | Криминал

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Пенза, 7 октября 2022. PenzaNews. Прокуратура отменила постановление о возбуждении в отношении жителя Пензенской области уголовного дела об уклонении от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

В Пензенской области прокуратура отменила постановление о возбуждении дела об уклонении от призыва в рамках частичной мобилизации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 328 УК РФ, [...] которое завели против жителя Пензенской области», — сказал собеседник агентства.

В минувший четверг, 6 октября, супруга мужчины сообщила, что ее мужа выпустили из изолятора временного содержания, где он пробыл двое суток после возбуждения уголовного дела, однако об отмене постановления на тот момент известно не было.

По информации ТАСС, защита подозреваемого настаивала на том, что статья, по которой было возбуждено дело, применима только к уклонистам от призыва на срочную службу, а к мобилизованным она применяться не должна, что подтверждается разъяснением пленума Верховного суда РФ.

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