Козин по делу о взятках получил 10 лет колонии строгого режима, Есенков — пять лет колонии общего режима Криминал

Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил 10 лет колонии строгого режима бывшему главе администрации Пензенского района Сергею Козину за получение взяток в крупном размере, экс-глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков, которому вменялось посредничество во взяточничестве, приговорен к пяти годам колонии общего режима.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

«Следствием и судом установлено, что в 2018 году глава администрации Пензенского района получил от одного из пензенских предпринимателей взятку в виде оплаты и последующего получения спортивного инвентаря и иных товаров (волейбольных мячей, велосипедов, беговой дорожки, шахмат, палатки, спортивной одежды и иных предметов) общей стоимостью более 260 тыс. рублей за незаконные действия — оказание ему содействия в оформлении документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства (ритуального зала) на территории Пензенского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2019 году глава администрации района получил от того же предпринимателя взятку в виде незаконного оказания ему услуг неимущественного характера по изготовлению и установке памятников, обустройству мест захоронения родственников взяткополучателя и его знакомой на общую сумму более 176 тыс. рублей.

«Взятка получена им за проведение формальных проверок наличия и правильности оформления документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, а также осмотра построенного ритуального зала», — уточняется в тексте.

Из него следует, что еще одна взятка была получена в марте 2021 года.

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«Глава администрации Пензенского района получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в размере 200 тыс. рублей за незаконные действия — положительное и оперативное рассмотрение вопроса перераспределения границ земельного участка на территории Пензенского района в целях увеличения площади соседнего участка, предназначенного для индивидуальной жилой застройки и находящегося в собственности лиц, представляемых взяткодателем. Взятка передана посредником — главой администрации Алферьевского сельсовета», — указано в сообщении.

«Приговором суда бывшему главе администрации района назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственной службы сроком на три года; бывшему главе администрации Алферьевского сельсовета — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственной службы сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в пресс-релизе.