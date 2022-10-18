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Козин по делу о взятках получил 10 лет колонии строгого режима, Есенков — пять лет колонии общего режима

17:52 | 18.10.2022 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил 10 лет колонии строгого режима бывшему главе администрации Пензенского района Сергею Козину за получение взяток в крупном размере, экс-глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков, которому вменялось посредничество во взяточничестве, приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Козин по делу о взятках получил 10 лет колонии строгого режима, Есенков — пять лет колонии общего режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

«Следствием и судом установлено, что в 2018 году глава администрации Пензенского района получил от одного из пензенских предпринимателей взятку в виде оплаты и последующего получения спортивного инвентаря и иных товаров (волейбольных мячей, велосипедов, беговой дорожки, шахмат, палатки, спортивной одежды и иных предметов) общей стоимостью более 260 тыс. рублей за незаконные действия — оказание ему содействия в оформлении документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства (ритуального зала) на территории Пензенского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2019 году глава администрации района получил от того же предпринимателя взятку в виде незаконного оказания ему услуг неимущественного характера по изготовлению и установке памятников, обустройству мест захоронения родственников взяткополучателя и его знакомой на общую сумму более 176 тыс. рублей.

«Взятка получена им за проведение формальных проверок наличия и правильности оформления документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, а также осмотра построенного ритуального зала», — уточняется в тексте.

Из него следует, что еще одна взятка была получена в марте 2021 года.

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«Глава администрации Пензенского района получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в размере 200 тыс. рублей за незаконные действия — положительное и оперативное рассмотрение вопроса перераспределения границ земельного участка на территории Пензенского района в целях увеличения площади соседнего участка, предназначенного для индивидуальной жилой застройки и находящегося в собственности лиц, представляемых взяткодателем. Взятка передана посредником — главой администрации Алферьевского сельсовета», — указано в сообщении.

«Приговором суда бывшему главе администрации района назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственной службы сроком на три года; бывшему главе администрации Алферьевского сельсовета — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственной службы сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в пресс-релизе.

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