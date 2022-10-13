Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — СКР Криминал

Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов завершено. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, председателя совета директоров ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении Шпигель, а также генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, водителя Белозерцева Геннадия Маркова и родственника Белозерцева Федора Федотова. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и незаконных приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК РФ), в даче взятки в особо крупном размере организованной группой (ч. 5 ст. 291 УК РФ), в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следствием установлено, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн. рублей. Кроме того, Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотэк» в Пензенской области.

«Кроме того, Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года незаконно приобрел короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые незаконно хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области до их обнаружения и изъятия в ходе обыска», — указано в тексте.

В нем отмечается, что в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу допрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, общий объем уголовного дела составляет 164 тома», — уточняется в сообщении.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд. рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля», — говорится в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.