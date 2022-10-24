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Утверждено обвинительное заключение по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

17:53 | 24.10.2022 | Криминал

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Пенза, 24 октября 2022. PenzaNews. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов.

Утверждено обвинительное заключение по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Также обвиняются председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры.

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«Как полагает следствие, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года председатель совета директоров ООО «Биотэк» и фактический руководитель ОАО «Фармация» Борис Шпигель, учредитель названных организаций Евгения Шпигель, а также генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, действуя в составе организованной группы через посредников Федотова и Маркова, передали губернатору Пензенской области Белозерцеву взятку в виде денег, иного имущества и оказания услуг на общую сумму более 30 млн. рублей», — добавляется в тексте.

Кроме того, в нем указано, что Иван Белозерцев «не позднее 20 марта 2021 года в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска».

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации с ходатайством об изменении территориальной подсудности», — сказано в сообщении.

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