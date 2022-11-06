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Двоим жителям Кузнецка грозит реальный срок за кражу алкоголя из магазина

10:30 | 06.11.2022 | Криминал

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Пенза, 6 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит двоим жителям Кузнецка Пензенской области 2000 и 2002 годов рождения за кражу алкогольной продукции из магазина.

Двоим жителям Кузнецка грозит реальный срок за кражу алкоголя из магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального УМВД, ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности.

«Полицейские установили, что злоумышленники совершили по предварительному сговору кражу алкогольной продукции из магазина на общую сумму более 1 тыс. рублей. Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что совершили хищение товара, убедившись, что за ними никто не наблюдает», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

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