Житель Пензы после звонка «сотрудника правоохранительных органов» перечислил более 2 млн. рублей на неизвестный счет Криминал

Пенза, 6 ноября 2022. PenzaNews. 78-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в отделение банка от его имени пришел мужчина с целью снятия денежных средств, лишился более 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом предотвращения незаконных операций предложил собеседнику перевести деньги на «безопасный счет».

«На следующий день потерпевший пришел в банк, снял все деньги со своего счета и пошел в другой банк. Там через банкомат он перечислил более 2 млн. рублей на банковский счет, который указал звонивший. После того, как операция по переводу денег была завершена, мужчина понял, что его обманули, и сразу же обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».