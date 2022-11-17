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В Нижнем Ломове перед судом предстанет экс-руководитель хлебокомбината, обвиняемый в присвоении денежных средств

15:41 | 17.11.2022 | Криминал

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Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный прокурор Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Нижнеломовский хлебокомбинат», которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В Нижнем Ломове перед судом предстанет экс-руководитель хлебокомбината, обвиняемый в присвоении денежных средств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, с февраля 2020 года по февраль 2021 года злоумышленник, используя свои полномочия генерального директора АО «Нижнеломовский хлебокомбинат», получил из кассы предприятия подотчет денежные средства, которые потратил на личные нужды — приобретение комплектующих для принадлежащих ему и его супруге автомобилей. В результате его противоправных действий хлебокомбинату причинен ущерб на сумму более 116 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчина признал вину и возместил ущерб.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Нижнеломовский районный суд», — сказала собеседница агентства.

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