В Пензенской области в отношении главврача районной больницы возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере Криминал

Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» возбуждено в отношении главного врача одной из районных больниц Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, не позднее 15 сентября 2022 года главный врач одной из районных больниц договорился с фактическим руководителем строительной организации и двумя его компаньонами по строительному бизнесу о передаче ему взятки в размере 2 млн. 200 тыс. рублей за совершение незаконных действий — заключение контракта на капитальный ремонт здания лечебного учреждения, последующее беспрепятственное подписание актов выполненных работ, в том числе тех, которые фактически не будут выполнены. Согласно достигнутой договоренности, вечером 24 ноября один из взяткодателей передал главному врачу больницы взятку, положив по его указанию 600 тыс. рублей в салон его служебной автомашины. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения взяткодатели должны были передать ему после окончания выполненных работ в рамках контракта. Непосредственно после передачи денег взяткодатель и взяткополучатель задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области. Деньги изъяты следователем регионального Следственного комитета в ходе осмотра места происшествия», — сказано в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что в отношении трех взяткодателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

«Главному врачу районной больницы предъявлено обвинение. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. По месту работы взяткополучателя проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята документация, касающаяся заключения контракта на ремонт больницы», — указано в сообщении.