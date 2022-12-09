В Кузнецке в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в причинении смерти приятелю Криминал

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Кузнецка Пензенской области в причинении смерти приятелю завершено.

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«По данным следствия, днем 26 июня 2022 года обвиняемый договорился о встрече около одного из магазинов Кузнецка с приятелем, так как днем ранее между ними в ходе совместного распития спиртного произошел конфликт. На встречу злоумышленник позвал своего брата, опасаясь агрессивного поведения знакомого. В ходе допросов мужчина пояснил, что он встретился с потерпевшим, последний попытался первым нанести ему удары и достал нож. Обвиняемый нанес оппоненту не менее одного удара рукой по голове и одного — по телу, на этом они разошлись. Потерпевший 1979 года рождения скончался на следующий день в больнице от сочетанной травмы с повреждением внутренних органов и переломами ребер», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что обвиняемый в ходе следствия по решению суда содержался под стражей.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи, несколько эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.