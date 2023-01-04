В Пензе двое мужчин проникли в квартиру знакомой, похитили 260 тыс. рублей и потратили их на дорогой алкоголь Криминал

Пенза, 4 января 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые проникли в квартиру своей знакомой в Пензе, похитили из сейфа более четверти миллиона рублей и потратили деньги на покупку дорогого алкоголя.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась 38-летняя жительница Первомайского района. Заявительница рассказала сотрудникам полиции, что в период времени с 18 по 19 декабря 2022 года неизвестные, воспользовавшись ключами, проникли в ее квартиру, откуда из сейфа похитили 260 тыс. рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр квартиры, кинолог со служебной собакой обследовал дворовую территорию на предмет обнаружения следов преступников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении преступления — 22-летнего жителя Пензы и 26-летнего жителя Пензенского района, один из них уже привлекался к уголовной ответственности.

«По их словам, с потерпевшей они ранее были знакомы. При очередной встрече один из подозреваемых тайно похитил у женщины ключи от квартиры и сейфа. Затем злоумышленники отправились по месту жительства потерпевшей. Воспользовавшись ключами, они проникли в квартиру, после чего открыли сейф, откуда похитили деньги. Похищенные денежные средства подозреваемые потратили в развлекательных заведениях города Пензы на покупку дорогого алкоголя. В отношении одного из молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении второго — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — уточняется в тексте.