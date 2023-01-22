В отношении жителя Пензы, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 22 января 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Участковыми уполномоченными отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе совместно с сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Lada Priora». За рулем оказался молодой человек 2004 года рождения. Подозреваемый предоставил сотрудникам полиции поддельное водительское удостоверение. По словам пензенца, документ он приобрел в сети интернет за 20 тыс. рублей, который ему доставили по месту жительства», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует также, что молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.