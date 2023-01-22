Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику полиции» и лишился 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 января 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1990 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником полиции и сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит, лишился 400 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом предотвращения действий мошенников посоветовал собеседнику перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, мужчина оформил кредит в размере 400 тыс. рублей. Затем, воспользовавшись банкоматом, он снял со своего счета указанные денежные средства и перечислил их на счет банковской карты, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».