Жителя Шемышейского района обманули более чем на 1 млн. рублей при покупке акций газодобывающей компании Криминал

Пенза, 22 января 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают мошенника, обманувшего более чем на 1 млн. рублей жителя Шемышейского района Пензенской области, который намеревался приобрести акции газодобывающей компании.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть отделения МВД России по Шемышейскому району с заявлением о преступлении обратился 54-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в начале декабря 2022 года в сети интернет обнаружил объявление о продаже акций крупной газодобывающей компании. Заявитель заполнил анкету, где указал свои персональные данные и номер телефона. В этот же день ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником известного банка и предложил дальнейшее общение продолжить через мессенджер. В процессе общения лжесотрудник банка ввел мужчину в заблуждение касаемо вопросов купли-продажи акций. Гражданин поверил звонившему и выполнил все его указания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что мужчина, следуя инструкциям незнакомца, оформил пять онлайн-кредитов на общую сумму более 1 млн. рублей и все деньги перевел на указанные злоумышленником счета.

«После завершения всех транзакций мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.