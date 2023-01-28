Количество зарегистрированных преступлений в Пензенской области в 2022 году снизилось на 1,5% Криминал

Пенза, 28 января 2023. PenzaNews. 13 тыс. 274 преступления зарегистрировано на территории Пензенской области в 2022 году, что на 1,5% меньше по сравнению с 2021-м, когда их насчитывалось 13 тыс. 470. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте УМВД России по региону.

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Согласно представленным сведениям, снижение числа преступлений обусловлено сокращением количества грабежей, разбоев, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж чужого имущества, в том числе из квартир граждан, а также хищений транспортных средств и преступлений, совершенных с применением оружия.

Уровень преступности в Пензенской области в 2023 году, по информации УМВД, составил 1 тыс. 41,8 на 100 тыс. населения (в 2021 году — 1 тыс. 43,5 на 100 тыс. населения).

Общая раскрываемость преступлений увеличилась на 4,4% и составила 66,2% . В 2021 году показатель был ниже — 61,9%.