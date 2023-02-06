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Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении и убийстве 17-летнего юноши

10:13 | 06.02.2023 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей региона, которым в зависимости от роли и степени участия вменяется похищение и убийство 17-летнего юноши.

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении и убийстве 17-летнего юноши. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 19 апреля 2022 года трое злоумышленников на автомобиле «ВАЗ-21124» одного из них подъехали к находившемуся на улице своего села 17-летнему жителю Пензенского района. Старший из них при помощи одного из сообщников с применением физической силы против воли юноши усадил его в автомобиль. Высказывая угрозы применения насилия, а также применяя его, злоумышленники вывезли несовершеннолетнего в лесной массив вблизи села Большая Елань с целью дальнейшего выяснения отношений. В лесном массиве старший из нападавших в ходе ссоры с юношей нанес ему несколько ударов по телу и голове, а затем задушил и вернулся к своим товарищам, ничего не сообщив им о произошедшем. В ту же ночь он пришел на место происшествия и с целью сокрытия преступления утопил труп в реке Елань», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вину в похищении человека обвиняемые не признали.

«Старший из них вину в убийстве признал и пояснил, что подозревал потерпевшего в распространении наркотиков, которые стали причиной смерти его друга, поэтому хотел с ним разобраться, но убивать не собирался. Причиной совершения убийства стала внезапно возникшая в ходе ссоры агрессия в отношении молодого человека. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд», — сказала собеседница агентства.

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