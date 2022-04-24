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Обвиняемые в похищении и убийстве подростка под Пензой заключены под стражу

12:08 | 24.04.2022 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2022. PenzaNews. Суд арестовал троих обвиняемых в похищении и убийстве 17-летнего жителя Пензенского района. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

Обвиняемые в похищении и убийстве подростка под Пензой заключены под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», двум соучастникам 2001 года рождения — по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В пресс-релизе уточняется также, что мера пресечения в виде заключения под стражу 30-летнему обвиняемому была избрана Первомайским районным судом Пензы 22 апреля, двум соучастникам похищения подростка — 23 апреля.

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