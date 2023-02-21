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Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит почти на 1 млн. рублей и перевел часть денег на чужие счета

09:39 | 21.02.2023 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензы, попавшийся на уловку телефонного мошенника, оформил кредит почти на 1 млн. рублей и перевел часть денег на чужие счета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит почти на 1 млн. рублей и перевел часть денег на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратился 32-летний местный житель. Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых ведомств. Незнакомец сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, используя его паспортные данные. Чтобы предотвратить незаконные операции было необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет. Следуя инструкциям злоумышленника, заявитель направился в отделение банка, где заключил кредитный договор на сумму около 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем через банкомат он перевел почти 886 тыс. рублей на различные расчетные счета, предоставленные злоумышленником.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — отмечается в тексте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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