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Житель Пензы задержан по подозрению в убийстве знакомого

09:30 | 27.02.2023 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензы задержан по подозрению в убийстве знакомого мужчины 1977 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Пензы задержан по подозрению в убийстве знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 18 февраля 2023 года подозреваемый вместе со своим знакомым распивал спиртное в квартире по месту жительства последнего. Через некоторое время между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами в область головы и туловища потерпевшего. После причинения телесных повреждений мужчина скрылся с места преступления», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы и туловища.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.

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