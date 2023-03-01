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В Пензенской области завершено расследование дела о похищении людей и незаконном лишении свободы

15:02 | 01.03.2023 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению шести лиц, которым в зависимости от роли каждого вменяется совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ч. 3 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

В Пензенской области завершено расследование дела о похищении людей и незаконном лишении свободы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по региону.

«По данным следствия, на территории Пензенской области создана организованная группа, члены которой с февраля 2018 года до ноября 2021 года под видом сотрудников реабилитационных центров по оказанию услуг для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, незаконно из корыстной заинтересованности похищали, лишали их свободы и удерживали в помещениях, расположенных в Каменке и Пачелмском районе», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем обращается внимание на то, что организация, зарегистрированная членами данной группы, не имела лицензии на медицинскую деятельность, ее сотрудники не обладали специальными знаниями в области выявления, лечения и профилактики алкогольной, наркотической или иной зависимости, у них отсутствовало медобразование, а в самих реабилитационных центрах не было специализированных стационаров.

«Соучастники противоправных деяний применяли к удерживаемым в центрах лицам насилие и угрозы применения насилия, моральное и психологическое давление. Потерпевшими признано 12 человек», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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