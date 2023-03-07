Телефонный мошенник выманил у 86-летнего пенсионера из Пензы 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника силового ведомства, выманил у 86-летнего жителя Пензы 1,2 млн. рублей.

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«Незнакомец сообщил [пожилому мужчине], что по его счетам происходят подозрительные операции и мошенники на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый силовик предложил гражданину снять все сбережения с банковских карт и перечислить их на безопасный счет. Для убедительности лжесотрудник отправил в мессенджер пенсионеру фотографию своего служебного документа», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что пенсионер, поверив незнакомцу, в отделении банка через кассира снял все свои накопления в размере 1,2 млн. рублей и через банкомат перечислил деньги по реквизитам, указанным злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — сказано в тексте.