19:14:15 Вторник, 7 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Телефонный мошенник выманил у 86-летнего пенсионера из Пензы 1,2 млн. рублей

09:55 | 07.03.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника силового ведомства, выманил у 86-летнего жителя Пензы 1,2 млн. рублей.

Телефонный мошенник выманил у 86-летнего пенсионера из Пензы 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил [пожилому мужчине], что по его счетам происходят подозрительные операции и мошенники на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый силовик предложил гражданину снять все сбережения с банковских карт и перечислить их на безопасный счет. Для убедительности лжесотрудник отправил в мессенджер пенсионеру фотографию своего служебного документа», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что пенсионер, поверив незнакомцу, в отделении банка через кассира снял все свои накопления в размере 1,2 млн. рублей и через банкомат перечислил деньги по реквизитам, указанным злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в зоне риска подтопления в паводковый период находятся около 18 тыс. домовладений В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом
В Пензе полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому
Скончался заслуженный тренер России Сергей Андреев По факту гибели мужчины при пожаре в Бессоновском районе начата проверка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама