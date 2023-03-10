Жительница Пензы перечислила мошенникам около 4 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1983 года рождения перечислила мошенникам около 4 млн. рублей после звонка незнакомца, выдавшего себя за сотрудника банка.

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«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что по ее счетам происходят подозрительные операции. Чтобы предотвратить данные незаконные действия было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый специалист предложил гражданке оформить кредит и перечислить все деньги на безопасный счет. После этого женщина подала заявку в два банка на оформление и получила заемные средства на сумму около 2,4 млн. рублей. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в сумме примерно 3,9 млн. рублей на различные банковские карты, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».