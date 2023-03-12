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Срок содержания Ивана Белозерцева под стражей продлен до 9 августа

11:07 | 12.03.2023 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2023. PenzaNews. Измайловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других обвиняемых по уголовному делу до 9 августа. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-главы региона Алексей Шуварин.

Срок содержания Ивана Белозерцева под стражей продлен до 9 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[10 марта] суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест Белозерцеву, Шпигелю, его супруге и другим фигурантам дела до 9 августа. При этом все обвиняемые просили суд назначить им домашний арест, однако судья с нашими доводами не согласилась», — сказал он.

По словам адвоката, в пятницу прокурор начал зачитывать обвинительное заключение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

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