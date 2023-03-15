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Житель Кузнецка по совету мошенницы оформил кредит и перевел более 1 млн. рублей на чужую карту

11:19 | 15.03.2023 | Криминал

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Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1978 года рождения по совету телефонной мошенницы, выдавшей себя за банковского работника, оформил кредит и перевел более 1 млн. рублей на чужую карту.

Житель Кузнецка по совету мошенницы оформил кредит и перевел более 1 млн. рублей на чужую карту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Незнакомка сообщила, что на его имя мошенники оформили кредит. Чтобы сохранить деньги, мнимая специалистка предложила гражданину переоформить кредит, а денежные средства перечислить на безопасный счет, предоставив реквизиты. После этого заявитель направился в отделение банка, где оформил кредит и, воспользовавшись банкоматом, перечислил более 1 млн. рублей на счет банковской карты, предоставленный злоумышленницей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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