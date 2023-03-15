Житель Кузнецка по совету мошенницы оформил кредит и перевел более 1 млн. рублей на чужую карту Криминал

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1978 года рождения по совету телефонной мошенницы, выдавшей себя за банковского работника, оформил кредит и перевел более 1 млн. рублей на чужую карту.

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«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Незнакомка сообщила, что на его имя мошенники оформили кредит. Чтобы сохранить деньги, мнимая специалистка предложила гражданину переоформить кредит, а денежные средства перечислить на безопасный счет, предоставив реквизиты. После этого заявитель направился в отделение банка, где оформил кредит и, воспользовавшись банкоматом, перечислил более 1 млн. рублей на счет банковской карты, предоставленный злоумышленницей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».