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Фигуранты дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева не признали вину на первом заседании суда

11:12 | 18.03.2023 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2023. PenzaNews. Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты уголовного дела не признали вину в ходе первого заседания суда по существу. Об этом сообщил адвокат бывшего главы региона Алексей Шуварин в минувшую пятницу, 17 марта.

Фигуранты дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева не признали вину на первом заседании суда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурор закончил читать обвинительное заключение. Никто из подсудимых, в том числе мой подзащитный Белозерцев, вину не признал», — цитирует ТАСС Алексея Шуварина.

По его словам, следующее заседание пройдет в предстоящий вторник, 21 марта, в этот день обвинение начнет представлять доказательства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

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