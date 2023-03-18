Фигуранты дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева не признали вину на первом заседании суда Криминал

Пенза, 18 марта 2023. PenzaNews. Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты уголовного дела не признали вину в ходе первого заседания суда по существу. Об этом сообщил адвокат бывшего главы региона Алексей Шуварин в минувшую пятницу, 17 марта.

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«Прокурор закончил читать обвинительное заключение. Никто из подсудимых, в том числе мой подзащитный Белозерцев, вину не признал», — цитирует ТАСС Алексея Шуварина.

По его словам, следующее заседание пройдет в предстоящий вторник, 21 марта, в этот день обвинение начнет представлять доказательства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.