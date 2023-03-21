Житель Пензы оформил несколько кредитов и перевел мошенникам около 3 млн. рублей Криминал

Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. 45-летний житель Пензы оформил несколько кредитов и за два дня перевел мошенникам около 3 млн. рублей.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, 13 марта мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который проинформировал о подозрительных операциях и предложил для их предотвращения перевести деньги на «безопасный» счет.

«Потерпевший поверил словам лжесотрудника службы безопасности и выполнил все его указания. Житель города Пензы оформил в нескольких банках кредиты и в течение двух дней через банкомат перевел около 3 млн. рублей на номера пяти банковских карт. По завершении всех транзакций лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Только после этого мужчина понял, что его обманули, и написал заявление в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».