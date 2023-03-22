В Вадинском районе предъявлено обвинение женщине, до смерти забившей супруга поленом Криминал

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Обвинение в убийстве предъявлено 54-летней жительнице Вадинского района Пензенской области, которая до смерти забила супруга поленом.

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«По данным следствия, 14 февраля 2023 года в Вадинском районе обвиняемая вместе с мужем находилась дома, вдвоем они употребляли спиртное. Через некоторое время женщина уснула. Проснулась она от того, что ее разбудил муж, требовавший приобрести еще спиртного, она ответила отказом. На этой почве между супругами возник конфликт, в ходе которого обвиняемая взяла полено и нанесла им потерпевшему несколько ударов по голове. После причинения телесных повреждений она легла спать. Утром следующего дня, обнаружив, что мужчина не подает признаков жизни, она обратилась к соседям, попросив их вызвать скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что мужчина скончался от полученной травмы головы.

Из текста следует, что по решению суда обвиняемая заключена под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в сообщении.