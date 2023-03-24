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Жительница Пензенской области обвиняется в неправомерном обороте средств платежей

09:14 | 24.03.2023 | Криминал

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Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность женщины 1984 года рождения, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жительница Пензенской области обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из пресс-релиза, размещенного на сайте СУ СКР по региону, в октябре 2021 года к жительнице Колышлея, формально выступающей в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о ее регистрации в качестве подставного руководителя юрлица, с предложением за вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам ООО, приема, выдачи и перевода денежных средств.

«Она согласилась и открыла расчетные счета в 12 банках. Получив банковские карты, жительница Колышлея передала их обратившемуся к ней мужчине. Со слов злоумышленницы, за незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов она обещанное вознаграждение не получила», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что обвиняемая была судима за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном руководителе организации.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования», — говорится в пресс-релизе.

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