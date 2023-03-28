Хищение алкогольных напитков привело жителя Старого Кряжима на скамью подсудимых Криминал

Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражу 20-летнего жителя села Старый Кряжим, которому вменяется хищение алкогольных напитков из магазина.

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«Как установлено в ходе расследования, утром 8 февраля молодой человек в Кузнецке зашел в магазин и положил в карманы своей куртки бутылку виски и алкогольную настойку. Проходя мимо кассы он услышал призывы работников торговой сети оплатить товар, однако ускорил шаг и скрылся с места преступления, причинив ущерб собственнику имущества на сумму более 1,1 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что причастность злоумышленника к совершению грабежа была установлена по записям с камер видеонаблюдения.

«Вину в преступлении он признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд», — сказала собеседница агентства.