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Хищение алкогольных напитков привело жителя Старого Кряжима на скамью подсудимых

09:34 | 28.03.2023 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражу 20-летнего жителя села Старый Кряжим, которому вменяется хищение алкогольных напитков из магазина.

Хищение алкогольных напитков привело жителя Старого Кряжима на скамью подсудимых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в ходе расследования, утром 8 февраля молодой человек в Кузнецке зашел в магазин и положил в карманы своей куртки бутылку виски и алкогольную настойку. Проходя мимо кассы он услышал призывы работников торговой сети оплатить товар, однако ускорил шаг и скрылся с места преступления, причинив ущерб собственнику имущества на сумму более 1,1 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что причастность злоумышленника к совершению грабежа была установлена по записям с камер видеонаблюдения.

«Вину в преступлении он признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд», — сказала собеседница агентства.

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