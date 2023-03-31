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В Пензе женщина приговорена к 8 годам колонии за убийство сожителя

09:43 | 31.03.2023 | Криминал

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Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы приговорена к 8 годам колонии общего режима за убийство сожителя.

В Пензе женщина приговорена к 8 годам колонии за убийство сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 2 января 2023 года женщина вместе с сожителем и знакомыми употребляла спиртное в квартире в 1-м проезде Лобачевского в Пензе. Через некоторое время между сожителями произошел конфликт сначала на почве ревности, затем — из-за бытовых вопросов. В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди сожителя», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого злоумышленница разбудила спящего в соседней комнате приятеля и рассказала ему о случившемся, прибывшие по вызову работники скорой помощи констатировали смерть мужчины.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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