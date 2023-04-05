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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных шин

09:38 | 05.04.2023 | Криминал

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Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке комплекта автомобильных шин по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных шин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица 25 тыс. рублей, однако шины так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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