Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных шин Криминал

Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке комплекта автомобильных шин по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица 25 тыс. рублей, однако шины так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.