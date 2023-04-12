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До двух лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который оставил себе найденный на улице смартфон

12:13 | 12.04.2023 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Нижнеломовского района Пензенской области, который нашел на улице смартфон и оставил его себе.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который оставил себе найденный на улице смартфон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился житель села Сорокино 1979 года рождения и заявил, что потерял свой сотовый телефон стоимостью около 4 тыс. рублей по пути в продуктовый магазин.

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«Сотрудниками уголовного розыска был установлен местный житель 1979 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что телефон нашел на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, мужчина забрал смартфон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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