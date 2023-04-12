До двух лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который оставил себе найденный на улице смартфон Криминал

Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Нижнеломовского района Пензенской области, который нашел на улице смартфон и оставил его себе.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился житель села Сорокино 1979 года рождения и заявил, что потерял свой сотовый телефон стоимостью около 4 тыс. рублей по пути в продуктовый магазин.

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«Сотрудниками уголовного розыска был установлен местный житель 1979 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что телефон нашел на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, мужчина забрал смартфон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».