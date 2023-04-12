Завершено расследование дела в отношении экс-главы Минкультуры Пензенской области Курдовой и бывшего директора драмтеатра Фомина Криминал

Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении экс-министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой и бывшего директора драматического театра имени А.В. Луначарского Александра Фомина, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, завершено.

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«В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего министра культуры и туризма Пензенской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенной лицом с использованием своего служебного положения), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из корыстной заинтересованности лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации), и бывшего директора пензенского областного драматического театра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что дело было расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год министр культуры и туризма Пензенской области, используя служебное положение и нахождение от нее в служебной зависимости директора театра, злоупотребляя своими полномочиями, организовала фиктивное трудоустройство своей дочери в пензенский областной драматический театр, зная, что последняя трудовые обязанности выполнять не будет. Директор драмтеатра, осознавая незаконность и противоправность совершаемых действий, согласился на заключение фиктивного трудового договора. В результате незаконных действий обвиняемых театру и региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации причинен имущественный ущерб на общую сумму более 380 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

«Кроме того, директор драмтеатра обвиняется в получении взятки в размере 30 тыс. рублей за заключение договоров на музыкальное оформление ряда спектаклей. 10 тыс. рублей переданы ему в марте 2022 года, оставшаяся часть взятки — в мае 2022 года. Факт получения незаконного вознаграждения зафиксирован сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — добавляется в тексте.

В нем указано также, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.