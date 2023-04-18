Завершено расследование дела по обвинению жителя Пензенского района в применении насилия к сотрудникам полиции Криминал

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя Пензенского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», завершено.

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«По данным следствия, около 22.00 12 февраля 2023 года в селе Васильевка Пензенского района сотрудниками ДПС отдела МВД России по Пензенскому району была остановлена автомашина «ВАЗ-2114». Водитель, находившийся в состоянии опьянения, оказал сопротивление полицейским при сопровождении его в патрульную автомашину для составления протоколов об административных правонарушениях. Брат водителя – пассажир легковой автомашины, также находившийся в состоянии опьянения, решил помочь родственнику и воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, с этой целью толкнул и несколько раз ударил рукой инспектора ДПС», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что другой инспектор ДПС, прибывший для оказания наряду содействия в задержании и доставлении в отдел водителя и пассажира остановленной автомашины, предложил последнему проследовать в патрульный автомобиль для дальнейшего разбирательства.

«Мужчина отказался и нанес удар ногой по ноге полицейского, после чего, применяя физическую силу, повалил инспектора ДПС на землю, в результате чего тот получил перелом ребра, квалифицируемый как легкий вред здоровью», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в ходе следствия мужчина признал вину в совершении инкриминируемых деяний.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в пресс-релизе.