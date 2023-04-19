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ФСБ возбудила дело в отношении жителя Пензенской области, который по фиктивным документам приобрел четыре муниципальных участка

12:05 | 19.04.2023 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Следственный отдел УФСБ России по Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении жителя региона 1974 года рождения, который девять лет назад по фиктивным документам незаконно приобрел четыре муниципальных земельных участка.

ФСБ возбудила дело в отношении жителя Пензенской области, который по фиктивным документам приобрел четыре муниципальных участка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2014 году подозреваемый, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение в корыстных целях, на основании фиктивных документов незаконно приобрел право на муниципальное имущество в виде четырех земельных участков, чем причинил ущерб Бессоновскому району Пензенской области в особо крупном размере на общую сумму 1,34 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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