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Житель Пензы поверил позвонившей ему «сотруднице банка» и лишился 545 тыс. рублей

10:41 | 24.04.2023 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его имя мошенники оформили кредит, лишился 545 тыс. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившей ему «сотруднице банка» и лишился 545 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая посоветовала мужчине зачислить деньги на неизвестный номер банковской карты, что он и сделал: сначала через один банкомат внес 95 тыс. рублей, затем через другой — еще 450 тыс. рублей.

«Позже пензенец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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