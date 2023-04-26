Житель Пензы обвиняется в покушении на убийство мужчины Криминал

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. 26-летний житель Пензы обвиняется в покушении на убийство мужчины, с которым сожительствовала его супруга.

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«По данным следствия, утром 9 апреля 2023 года 26-летний мужчина приехал к дому на улице Бекешской в городе Пензе по месту жительства своей супруги с сожителем. Узнав, в какой квартире они проживают, обвиняемый решил выяснить отношения. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес им один удар в шею потерпевшего, после чего еще одним ножом, приисканным на месте, ударил его в область головы. Преступный умысел не был доведен злоумышленником до конца, поскольку ему помешала супруга, пришедшая на помощь потерпевшему. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершении преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.