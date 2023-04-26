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В отношении жителя села Грабово, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

11:44 | 26.04.2023 | Криминал

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Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя села Грабово Бессоновского района Пензенской области 1984 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя села Грабово, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в утреннее время на автодороге «Пенза — Лунино». Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило. По словам злоумышленника, данное удостоверение он приобрел в сети интернет у неизвестного», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Из него следует также, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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