17:00:34 Среда, 26 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области лишилась более 6 млн. рублей после звонка телефонного мошенника

14:19 | 26.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. Жительница города Сердобска Пензенской области лишилась более 6 млн. рублей после звонка телефонного мошенника, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Жительница Пензенской области лишилась более 6 млн. рублей после звонка телефонного мошенника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в начале апреля женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который заявил, что некий гражданин пытался от ее имени по доверенности оформить кредит.

«Мужчина уточнил у потерпевшей, оформляла ли она доверенность на получение кредита», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, получив отрицательный ответ, незнакомец поинтересовался наличием денег на счетах женщины и убедил ее снять всю сумму, после чего перечислить по реквизитам, которые он назовет.

«Жительница Сердобска поверила словам звонившего и выполнила все его указания. После того как заявительница сняла со счетов все средства, злоумышленник пояснил ей, что это деньги банка и их нужно вернуть обратно. В итоге потерпевшая в течение шести дней на 22 банковские карты перевела более 6 млн. рублей, из них около 1 млн. рублей женщина оформила в кредит. На следующий день женщина пыталась позвонить по номеру телефона, который ей оставил лжеработник, но на звонки никто не отвечал», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом В отношении жителя села Грабово, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Пензенская компания «Сейес» поставит в Узбекистан оборудование для сушки фруктов — губернатор В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом
Жительница Пензы лишилась денег при продаже спального гарнитура В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама