Жительница Пензенской области лишилась более 6 млн. рублей после звонка телефонного мошенника Криминал

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. Жительница города Сердобска Пензенской области лишилась более 6 млн. рублей после звонка телефонного мошенника, по данному факту возбуждено уголовное дело.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в начале апреля женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который заявил, что некий гражданин пытался от ее имени по доверенности оформить кредит.

«Мужчина уточнил у потерпевшей, оформляла ли она доверенность на получение кредита», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, получив отрицательный ответ, незнакомец поинтересовался наличием денег на счетах женщины и убедил ее снять всю сумму, после чего перечислить по реквизитам, которые он назовет.

«Жительница Сердобска поверила словам звонившего и выполнила все его указания. После того как заявительница сняла со счетов все средства, злоумышленник пояснил ей, что это деньги банка и их нужно вернуть обратно. В итоге потерпевшая в течение шести дней на 22 банковские карты перевела более 6 млн. рублей, из них около 1 млн. рублей женщина оформила в кредит. На следующий день женщина пыталась позвонить по номеру телефона, который ей оставил лжеработник, но на звонки никто не отвечал», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.