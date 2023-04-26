Более 94,8 млн. рублей будет взыскано с фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в Пензе Криминал

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила без изменения решение Железнодорожного районного суда Пензы от 26 мая 2022 года, которым удовлетворен иск прокурора региона о взыскании в доход бюджета Российской Федерации в солидарном порядке более 94,8 млн. рублей с 21 человека, осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

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В нем напоминается, что приговор по уголовному делу вступил в законную силу.

«По делу установлено, что не позднее 2009 года группой лиц была организована деятельность нелегального банка с целью проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств для хозяйствующих субъектов, то есть была создана так называемая «обнальная» площадка. За эти услуги с клиентов взималась плата в размере 3% от суммы незаконно обналиченных денег. В период с 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 млрд. рублей, а полученный участниками организованной группы доход — 94 млн. 821 тыс. 965 рублей 51 копейка», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что прокурор Пензенской области обратился в суд с иском о взыскании с осужденных в доход бюджета Российской Федерации в солидарном порядке суммы незаконно полученного дохода, в мае прошлого года данный иск был полностью удовлетворен.

«Не согласившись с вынесенным решением, ответчики обжаловали его в вышестоящий суд. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда доводы жалоб признаны несостоятельными, решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что в рамках исполнительного производства взыскание будет обращено на арестованное по ходатайству прокурора имущество осужденных, установленное в рамках уголовного дела, в том числе на 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества и 18 автомобилей.