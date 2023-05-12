В Пензе руководитель АНО предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при исполнении госконтрактов Криминал

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. 35-летний житель Пензы, являющийся учредителем и исполнительным директором одной из автономных некоммерческих организаций дополнительного профессионального образования, предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при исполнении государственных контрактов в рамках реализации национального проекта «Демография». Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По версии следствия, учредитель и исполнительный директор одной из автономных некоммерческих организаций дополнительного профессионального образования в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения в Пензенской области», являющейся составной частью национального проекта «Демография», в период с мая 2019 года по июль 2021 года заключил от имени своей организации ряд государственных контрактов с семью центрами занятости населения районов Пензенской области и Пензы на оказание услуг по профессиональному обучению различных категорий граждан: операторов различного промышленного оборудования, трактористов, водителей погрузчиков, стропальщиков, машинистов насосных установок и других специальностей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно материалам уголовного дела, затем обвиняемый внес в исполнительную документацию заведомо ложные сведения о прохождении гражданами обучения, которое фактически не проводилось, предоставил ее заказчикам — центрам занятости населения, после чего получил оплату.

«Сумма похищенных злоумышленником бюджетных денежных средств превысила 515 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в ходе следствия руководитель АНО не признал вину и не возместил ущерб.

«В рамках уголовного дела прокурор [Железнодорожного] района предъявил к обвиняемому иск о возмещении причиненного бюджету Пензенской области ущерба. [...] В случае вынесения по делу обвинительного приговора органами прокуратуры будут приняты меры к признанию недействительными выданных организацией злоумышленника свидетельств о прохождении гражданами курсов обучения», — указано в пресс-релизе.