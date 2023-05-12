Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы около 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника правоохранительных органов, выманил у жительницы Пензы 1983 года рождения около 1,2 млн. рублей.

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«Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы заблокировать данные незаконные операции, было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый силовик предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого женщина в течение нескольких дней оформила четыре кредита в разных банках, после чего воспользовалась банкоматом и перевела на различные неизвестные счета, предоставленные злоумышленником, денежные средства в размере 1 млн. 160 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.