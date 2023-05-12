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Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы около 1,2 млн. рублей

10:08 | 12.05.2023 | Криминал

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Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника правоохранительных органов, выманил у жительницы Пензы 1983 года рождения около 1,2 млн. рублей.

Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы около 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы заблокировать данные незаконные операции, было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый силовик предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого женщина в течение нескольких дней оформила четыре кредита в разных банках, после чего воспользовалась банкоматом и перевела на различные неизвестные счета, предоставленные злоумышленником, денежные средства в размере 1 млн. 160 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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