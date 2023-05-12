Житель Пензы подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Криминал

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» возбуждено в отношении 41-летнего мужчины на основании материалов УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в июне 2021 года подозреваемый познакомился с мужчиной, который предложил за ежемесячное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей оформить его подставным руководителем юридического лица. Подозреваемый согласился и на следующий день предоставил свой паспорт. После подготовки необходимого пакета документов в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о руководителе общества с ограниченной ответственностью. При этом житель города Пензы не имел намерения фактически руководить данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельность», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как следует из показаний подозреваемого, как фиктивный руководитель организации он за свои противоправные действия в течение полугода получил 30 тыс. рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отмечается в тексте.