Жительница Пензы по совету незнакомки перевела на чужие счета более 340 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1989 года рождения по совету телефонной мошенницы, выдавшей себя за банковского работника, перевела более 340 тыс. рублей на чужие счета.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница убедила женщину, что некие лица пытаются от ее имени подать заявку на кредит.

«Мнимая специалистка предложила гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить все деньги на «безопасный» счет. После этого пензячка направилась в отделение банка, где сняла денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила восемью платежами свои сбережения в размере 344 тыс. рублей на различные банковские карты, предоставленные злоумышленницей. Позже заявительница осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».